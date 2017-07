London - Seit heute erhalten ausländische Investoren erstmals freien Zugang zum chinesischen Anleihemarkt, so Claudia Calich, Managerin des M&G Emerging Markets Bond Fund (ISIN GB00B3NMPS60/ WKN A1JWVA, A EUR ACC; ISIN GB00B7JRFN80/ WKN A1JWVE, A USD ACC) bei M&G Investments.Der so genannte Bond Connect erlaube bestimmten Anlegern wie Zentralbanken, Versicherungen oder Fondsgesellschaften zukünftig den Kauf von Schuldverschreibungen aus China - und zwar über die Börse in Hong Kong. Aus Sicht von Claudia Calich, Fondsmanagerin des M&G Emerging Markets Bond Fund, sei dies ein weiterer Schritt zur Öffnung des chinesischen Anleihemarktes für ausländische Investoren: "Das neue Bond Connect-Programm bietet im Vergleich zum Investieren auf dem Festland einige organisatorische Vorteile. Beispielsweise muss der Investor jetzt weder eine lokale Verwahrstelle oder Treuhandkonten benennen noch ist er von einer Quotenzuteilung betroffen. Auch wird es nicht nötig sein, im Vorhinein anzugeben, welche Summe investiert werden soll."

