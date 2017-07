Hamburg (ots) - Die Tagesschau ist auch in der jungen Altersgruppe die meistgesehene Nachrichtensendung. Sie kommt bei den 14- bis 29-Jährigen im ersten Halbjahr 2017 allein mit der 20-Uhr-Ausgabe auf täglich 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit liegt die Tagesschau deutlich vor der Sendung "ProSieben Newstime", die hier 230.000 Zuschauer verzeichnet. Zusammengerechnet erreichen ARD und ZDF mit den Hauptausgaben von Tagesschau und "heute" im Schnitt täglich 430.000 Zuschauer im Alter von 14 bis 29.



Über alle Altersgruppen hinweg schalten täglich 10,47 Millionen Zuschauer die Tagesschau-Hauptausgabe ein - ein Zuwachs von 430.000 im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.



Die genannten Zahlen beziehen sich auf alle Verbreitungswege der Tagesschau im linearen Fernsehen - neben dem Ersten insbesondere nahezu alle Dritten Programme der ARD. Durchschnittlich 5,35 Millionen sehen die Sendung allabendlich im Ersten; 5,12 Millionen Zuschauer verfolgen die Tagesschau in den Dritten oder einem anderen Programm. Nicht enthalten in der Gesamtzahl sind Abrufe über Mediatheken, tagesschau.de und bei tagesschau24.



Dr. Kai Gniffke, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell beim NDR in Hamburg: "Beim Publikum, gleich welcher Altersgruppe, ist die 20-Uhr-Tagesschau die mit Abstand erfolgreichste Nachrichtensendung. Zur 20-Uhr-Ausgabe kommen im Ersten aktuelle Tagesschau-Nachrichten nahezu im Stundentakt und tagsüber nonstop bei tagesschau24. Für die Nutzung unterwegs oder in sozialen Medien gibt es tagesschau.de als Plattform für verlässliche, seriöse und fundierte Berichterstattung. Für Fernsehnachrichten ist hierzulande die Tagesschau die Benchmark."



Anhang: Tabelle Zuschauer gesamt Zuschauer 14-29 Jahre in Mio in Mio



Tagesschau gesamt 10,47 0,36 Tagesschau (im Ersten) 5,35 0,22 heute gesamt 4,05 0,07 heute im ZDF 3,79 0,06 ProSieben Newstime 0,73 0,23



