FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 10. Juli:

DIENSTAG, DEN 4. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 09:30 S: Riksbank Zinsentscheid

10:00 D: Manz AG Hauptversammlung, Filderstadt

11:00 EU: Erzeugerpreise 05/17 11:00 D: Diehl Bilanz-Pk, Nürnberg 11:00 D: WCM Hauptversammlung, Berlin 11:30 D: VDA Jahres-Pk, Berlin

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Grenke Neugeschäft 1. Halbjahr 2017 D: VDA, VdiK, KBA - Kfz-Neuzulassungen 06/17

GB: Sainsbury Q1 Trading Statement IRL: Ryanair Verkehrszahlen 06/17

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder, Essen 11:00 D: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) Vorstellung einer Studie zur Vergütung von Vorständen im Dax und MDax 12:00 D: Pk der G20-Think-Tanks zum G20-Gipfel in Hamburg (7./8. Juli) 12:00 D: Dürfen Banken bei Darlehen an Unternehmer eine Bearbeitungsgebühr kassieren? - BGH verhandelt mehrere Fälle, Karlsruhe 13:45 D: Landgericht Düsseldorf verhandelt über Antrag von Gillette auf Einstweilige Verfügung gegen den Konkurrenten Wilkinson 17:15 D: Festakt zum 150. Jubiläum des Anlagen- und Maschinenbauers Voith

- Redner: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

F: Regierungserklärung von Premierminister Edouard Philippe mit anschließender Vertrauensabstimmung ETH: Abschluss Gipfelkonferenz der Afrikanischen Union (AU), Addis Abeba

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 5. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 J: Nikkei PMI Dienste 06/17 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/17

09:00 EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) 09:45 I: PMI Dienste 06/17 09:50 F: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Dienste 06/17 (2. Veröffentlichung)

10:30 GB: PMI Dienste 06/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 05/17 11:30 D: Anleihen Volumen: 4 Mrd EUR Laufzeit: 5 Jahre

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/17 20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 13./14.6.

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 06/17 GB: Sainsbury Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Fachmesse "ConCarExpo"» zu den Themen vernetztes Fahrzeug, automatisiertes Fahren und IT-Sicherheit im Fahrzeug (bis 06.07.) 09:00 F: EU-Parlament debattiert Gipfel-Ergebnisse Es wird voraussichtlich um das Bleiberecht von EU-Bürgern in Großbritannien nach einem Brexit gehen. Weitere Themen sind eine engere Zusammenarbeit bei der Verteidigung und der Umzug der EU-Agenturen, die derzeit noch in London sind. Erwartet werden EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. 10:00 D: Jahres-Pk des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Berlin 13:45 CH: Roche Mediengespräch "Medizin 4.0 - mit Bits und Bytes in die Zukunft der Gesundheit" 18:30 D: Pk Touristikunternehmen FTI zu Winterprogramm 2017/18, München D: Chinas Präsident Xi Jinping in Berlin 09:00 h Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeie LU: EuGH urteilt zu Rechtsstreit über Altersgrenzen für Berufspiloten

DONNERSTAG, DEN 6. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 06:30 NL: Verbrauchervertrauen 06/17

08:00 D: Auftragseingang Industrie 05/17 09:45 USA: Fed-Chef von San Francisco, William, hält Rede in Hobart/Australien

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 8.6. 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 06/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 05/17 15:45 USA: Markit PMI Dienste 06/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 06/17 16:00 USA: Fed-Präsident Powell hält Rede in Washington 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 EU: Bundesbank-Präsident, Weidman, hält Rede in Wien

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE F: Sodexo 9Monats-Umsatz GB: Easyjet Verkehrszahlen 06/17

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pk Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) zu den Herausforderungen des demografischen Wandels für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 15:00 D: Das Landgericht Frankfurt verkündet im Rechtsstreit zwischen Sachsen-Anhalt und der Deutschen Bahn um Trassenpreise eine Entscheidung. Das Land fordert 240 Millionen Euro (inkl. Zinsen), weil die DB Netz über Jahre hinweg zu hohe Trassenpreise gefordert haben soll. D: "Die Zeit"-Konferenz anlässlich des G20-Gipfels u.a. mit IWF-Direktorin Lagarde und Bundesfinanzminister Schäuble, Hamburg LU: EuGH urteilt zu Rechtsstreit um Stornogebühren für Flugreisende USA: US-Präsident Donald Trump zu Gast in Polen

FREITAG, DEN 7. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:45 CH: Seco Arbeitsmarktdaten 06/17 08:00 D: Industrieproduktion 05/17 08:45 F: Industrieproduktion 05/17 09:00 E: Industrieproduktion 05/17 09:30 D: Entega Bilanz-Pk, Darmstadt 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 05/17 10:30 GB: Industrieproduktion 05/17 10:30 GB: Handelsbilanz 05/17 10:30 D: Datev Jahres-Pk, München

11:00 D: Hornbach Hauptversammlung, Landau 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: Moody's Ratingergebnis Ungarn, Niederlande EU: Fitch Ratingergebnis Irland, Polen

SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder D: G20 Gipfeltreffen in Hamburg (bis 8.7.) D: Aufsichtsratssitzung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH u.a. zu Baufortschritt am neuen Hauptstadtflughafen und zum Masterplan für einen Ausbau des Airports nach 2025 D: Aktuelle Perspektiven der gesetzlichen Rentenversicherung + Die Deutsche Rentenversicherung Bund gibt auf einer Veranstaltung in Berlin eine aktuelle Bestandsaufnahme

MONTAG, DEN 10. JULI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Maschinenaufträge 05/17 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/17 03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/17 08:00 D: Handelsbilanz 05/17 10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 07/17 11:00 GR: Industrieproduktion 05717 11:00 GR: Verbraucherpreise 06/17 11:30 D: Geldmarktpapiere Volumen: 2 Mrd EUR Laufzeit: 6 Monate

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Roche Analyst Event anlässlich ISTH 2017 (18.30 Uhr), Berlin F: Air France-KLM Verkehrszahlen 06/17

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pk zur Vorstellung der IMK-Studie zu Arbeits- und Lohnstückkosten

u.a. Wie haben sich die deutschen Arbeits- und Lohnstückkosten im

EU-Vergleich entwickelt? Berlin EU: Treffen der Eurogruppe, Brüssel

