Bad Salzuflen - Die Seitwärtsbewegung bei Edelmetallen hat sich auch im Juni fortgesetzt, so die Experten von Stabilitas Fonds.Der Goldpreis sei um 2,3 Prozent gefallen und habe bei einem Kurs von 1.245 US-Dollar pro Feinunze abgeschlossen. In einem recht ereignislosen Monat für das gelbe Metall sei es jedoch am Morgen des 26. Juni erneut zu einem Zwischenfall an der US-Terminbörse Comex gekommen, der viele Investoren ratlos zurückgelassen habe. Innerhalb weniger Sekunden sei der Goldpreis um rund 1,6 Prozent abgestürzt. "Kurz vor dem Preissturz wurden Gold-Futures im Wert von mehr als zwei Milliarden USD auf den Markt geworfen", sage Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH. Verkäufe in derart großem Umfang habe es nicht einmal nach dem Brexit oder dem überraschenden US-Wahlsieg von Donald Trump im vergangenen November gegeben.

