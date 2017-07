München (ots) - - Vier Tage Fahrspaß in Hessen und Thüringen um den CAMP DAVID-Pokal - Präsentation im ZDF-Fernsehgarten am 9. Juli - Genuss und Kultur im grünen Herzen Deutschlands



Fahrspaß und Kultur - das ist die ADAC Deutschland Klassik. Ab dem 5. Juli erkunden mehr als hundert Teilnehmer mit ihren klassischen und historischen Fahrzeugen fünf Tage lang die Mitte Deutschlands beim entspannten Oldtimer-Wandern rund um die historische Bischofsstadt Fulda. Die einzelnen Etappen verlaufen dabei durch die reizvollen Landschaften von Hessen und Thüringen zwischen Werra und Wasserkuppe an der einstigen deutsch-deutschen Grenze. Nach dem Ende der letzten Etappe am Samstag, 8. Juli, fahren die Teilnehmer am 9. Juli zu einem besonderen Highlight von Fulda nach Mainz: Dort präsentiert sich die ADAC Deutschland Klassik in der TV-Sendung ZDF Fernsehgarten. Zwischen 11.50 und 13.45 Uhr stellt TV-Koch Horst Lichter dort einige Oldtimer vor.



Zeitdruck oder Hektik sind bei der ADAC Deutschland Klassik nicht vorgesehen, dafür stehen Genuss, Kultur und Entschleunigung im Vordergrund. Eine Zeitvorgabe gibt es für die Route nämlich nicht. Vielmehr können die Teilnehmer das besondere Flair der geschichtsträchtigen Landschaft an der ehemaligen Grenze zwischen Ost und West vom Lenkrad oder Beifahrersitz aus näher kennen lernen.



Der Prolog führt am 5. Juli zur Technischen - und Dokumentenabnahme in die Innenstadt von Fulda, wo Oldtimerfans bei der Vorbesichtigung zum Concours d'Elégance auf der Pauluspromenade die Karawane der Klassiker ganz nah erleben können. Am nächsten Tag verläuft die erste Etappe um den SONAX-Pokal dann Richtung Osten: Über die Wasserkuppe in der Rhön und das historische Meiningen fährt das rollende Museum der Automobilgeschichte bis zur Fachwerkstadt Schmalkalden in Thüringen. Für den VREDESTEIN-Pokal geht es am 7. Juli dann Richtung Westen nach Schotten, wo die Route zum Teil dem Verlauf des legendären Straßenkurses "Schottenring" folgt. Am letzten Tag fahren die Oldtimer schließlich um den AUTOSTADT-Pokal. Unter anderem ist in Geisa der sogenannte "Point Alpha" das Ziel - hier standen sich West und Ost im Kalten Krieg direkt gegenüber. Zum Abschluss der ADAC Deutschland Klassik wird im Rahmen eines Galaabends am Samstag das Siegerteam mit dem CAMP DAVID-POKAL geehrt.



Auch Zuschauer kommen auf ihre Kosten: Sie haben bei den zahlreichen Zwischenstationen die Gelegenheit, Automobilhistorie live zu erleben - oder sie besuchen den Concours d'Elégance um die Union Glashütte Trophäe am 7. Juli im Herzen von Fulda zwischen Schlossgarten und Dom. Das Teilnehmerfeld ist ein Spiegel der Automobilgeschichte: Elegante Traumautos von gestern treffen bei der ADAC Deutschland Klassik 2017 auf sympathische Alltagsklassiker, sportliche Exoten auf skurrile Nischenmodelle. Das älteste teilnehmende Auto ist ein Ford Model T Tourabout, der 1911 vom Band lief. Mit nur 20 PS wird der Veteran die ADAC Deutschland Klassik in Angriff nehmen, ganz nach dem Motto: Genuss braucht Zeit!



Die ADAC Deutschland Klassik steht auch bei ihrer achten Ausgabe in einer großen Tradition: Mit der Wiederbelebung des in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstandenen Autowanderns ist es dem ADAC gelungen, eine Art des Reisens wieder salonfähig zu machen, die der allgemeinen Hast der Zeit ein automobiles Entschleunigungsprogramm entgegensetzt - und das grüne Herz Deutschlands zwischen Hessen, Bayern und Thüringen bietet dafür in diesem Jahr die passende Kulisse.



Programm ADAC Deutschland Klassik



Mittwoch, 5. Juli 2017



11:15 - 15:00 Uhr Vorbesichtigung Concours d'Elégance, Pauluspromenade, 36037 Fulda 11:15 - 15:00 Uhr Technische Abnahme durch die DEKRA, Pauluspromenade, 36037 Fulda



Donnerstag, 6. Juli 2017, Oldtimer-Wandern um den SONAX-Pokal



08:30 - 10:15 Uhr Start zum Oldtimer-Wandern um den SONAX-Pokal, Bäder Park Hotel, Harbacher Weg 66, 36093 Künzell 10:15 - 12:45 Uhr Alter Markt, Auer Gasse 4, 98574 Schmalkalden 11:30 - 14:30 Uhr Schloss Elisabethenburg - Schloss Stube, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen 14:15 - 17:00 Uhr Fliegerschule Wasserkuppe, Café Weltensegler, Wasserkuppe 1 A, 36129 Gersfeld (Rhön) 15:45 - 17:45 Uhr Tageszeil Bäder Park Hotel, Harbacher Weg 66, 36093 Künzell



Freitag, 7. Juli 2017 Oldtimer-Wandern um den VREDESTEIN-Pokal



08:30 - 10:15 Uhr Start zum Oldtimer-Wandern um den VREDESTEIN-Pokal, Bäder Park Hotel, Harbacher Weg 66, 36093 Künzell 09:45 - 12:15 Uhr Hoherodskopf | Am Hoherodskopf 5, 63679 Schotten 11:00 - 13:45 Uhr Vulkaneum Schotten, Vogelsbergstraße 160 A, 63679 Schotten 12:45 - 15:15 Uhr Schlosshotel Gedern, Schloßberg 5, 63688 Gedern 14:15 - 17:00 Uhr Schloss Steinau, Im Schloß 1, 36396 Steinau an der Straße 16:30 - 19:30 Uhr Concours d'Elégance, Pauluspromenade, 36037 Fulda



Samstag, 8. Juli 2017 Oldtimer-Wandern um den AUTOSTADT-Pokal



08:30 - 10:15 Uhr Start zum Oldtimer-Wandern um den AUTOSTADT-Pokal, Bäder Park Hotel, Harbacher Weg 66, 36093 Künzell 09:30 - 12:00 Uhr Gedenkstätte Point Alpha, Platz der Deutschen Einheit 1, 36419 Geisa 10:45 - 12:45 Uhr Brücke der Deutschen Einheit, Hersfelder Str. 13, 36460 Vacha 11:15 - 13:15 Uhr Werra-Kalibergbau-Museum, Dickesstraße 1, 36266 Heringen (Werra) 11:45 - 14:45 Uhr Friedewald Göbel's Schlosshotel Prinz von Hessen, Schlossplatz 1, 36289 Friedewald bei Bad Hersfeld 14:00 - 16:30 Uhr Landwirtschaftszentrum Eichhof, Am Schloß Eichhof 1, 36251 Bad Hersfeld 15:45 - 17:45 Uhr Ziel Pauluspromenade, 36037 Fulda



OTS: ADAC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7849.rss2



Pressekontakt: ADAC e.V. Oliver Runschke, Tel.: +49 (0) 89 7676 6965, E-Mail: oliver.runschke@adac.de Kay-Oliver Langendorff, Tel.: +49 (0) 89 7676 6936, E-Mail: kay.langendorff@adac.de