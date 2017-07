Genf (ots/PRNewswire) - Die Jahresversammlung der European Society

of Human Reproduction and Embryology erfuhr heute in Genf, dass eine

weltweit einzigartige australische Erfindung einen der

Schlüsselprozesse von IVF mithilfe der Automatisierung und

Standardisierung von Schritten modernisiert hat, die bisher manuell

durchgeführt wurden.



Gavi von Genea Biomedx automatisiert wichtige Schritte der

Vitrifizierung - des Prozesses des Einfrierens der Embryonen von

IVF-Patienten für die Verwendung in späteren Zyklen oder während die

Ergebnisse von genetischem Screening erwartet werden.



In Australien steht diese führende Technologie ausschließlich in

den Kliniken von Genea zur Verfügung. Das bedeutet, dass nur

Genea-Patienten Zugriff auf Gavi und die Ergebnisse der

Vitrifizierung haben.



Die heute vorgestellten klinischen Ergebnisse von fünf Tage alten

Embryos, die mithilfe des Gavi-Systems vitrifiziert wurden, sind mit

denen des herkömmlichen, manuellen CRYOTOP® Systems vergleichbar. Des

Weiteren bietet Gavi Zeiteinsparung durch die Standardisierung des

herkömmlichen, stark manuellen Prozesses, der umgebungsbedingten und

menschlichen Variationen unterliegt.



"In der ganzen Welt wird Vitrifizierung in IVF-Labors täglich

unzählige Male durchgeführt. Sie erfordert ein hohes Maß an manueller

Geschicklichkeit und führt zu Variationen in der Art, wie Embryos von

Embryologen und in Kliniken gehandhabt werden, ebenso wie bei den

erzielten Ergebnissen", sagte Dr. Tammie Roy, General Manager von

Genea Biomedx.



Sie fügte hinzu: "Wir wissen, dass das die Ergebnisse mit

zunehmender Erfahrung des Embryologen entsprechend besser werden.

Durch die Einführung von Gavi und der damit verbundenen

Standardisierung des Vitrifizierungsprozesses wird jeder Embryo im

Labor, unabhängig vom Erfahrungsniveau des Embryologen, genau gleich

behandelt."



In den für diese Studie beurteilten Genea-Kliniken bot das

Gavi-System sofort hohe Überlebensraten und bewies damit das

Potenzial, die mit dem manuellen Prozess verbundene Lernkurve von

Embryologen zu reduzieren.



Die Vitrifizierung von Embryos ist ein wichtiger Teil von

effektiven, unterstützten Konzeptionsprogrammen. Mark Bowman,

außerordentlicher Professor und medizinischer Direktor von Genea

erklärte: "Bei Genea haben die meisten Patienten sehr wahrscheinlich

mehr als einen lebensfähigen Embryo. Es ist daher für Patienten, die

ihre Familie Vervollständigen oder einen neuen Versuch starten

wollen, besonders wichtig, extra Embryos zu erhalten." Er fügte

hinzu: "Es ist Teil unseres Engagements, die Schwangerschaft von

Frauen in der geringstmöglichen Anzahl von Zyklen zu erreichen."



Die gesamte Pressemitteilung finden Sie hier: http://geneabiomedx.

com/Content/Files/MEDIA-RELEASE_Genea-Biomedx-GAVI_ESHRE_FINAL_Genev.

aspx



