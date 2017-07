FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Signale in puncto Wirtschaftsentwicklung haben am Montag eine Erholung des deutschen Aktienmarktes befeuert. Der Dax schloss mit einem Plus von 1,22 Prozent bei 12 475,31 Punkten, nachdem ihn Gewinnmitnahmen infolge verstärkter Anzeichen einer strafferen Geldpolitik der Notenbanken sowie ein starker Euro vor dem Wochenende belastet hatten.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg um 1,02 Prozent auf 24 702,71 Punkte und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,87 Prozent auf 2207,33 Punkte nach oben.

Für gute Laune sorgte, dass die Manager der japanischen Großindustrie dank der guten Exportlage so optimistisch sind wie seit drei Jahren nicht mehr. Zudem verbesserte sich die Stimmung in den Industriebetrieben des Euroraums weiter. Auch in den USA hellte sich die Stimmung in der Industrie überraschend deutlich auf.

Rückenwind lieferte auch der Kurs des Euro, der wieder unter die Marke von 1,14 US-Dollar rutschte. Ein starker Euro kann zur Belastung für die Exportwirtschaft der Eurozone werden./mis/she

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0226 2017-07-03/17:52