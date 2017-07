-------------------------------------------------------------- Zum Facebook-Kanal http://ots.de/9Ccv1 --------------------------------------------------------------



Egal ob beim Couch-Surfing, beim spontanen Städtetrip oder einem entspannten Strandurlaub - die chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED) muss kein Hindernis sein, eine Reise zu unternehmen. Betroffene von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa haben jetzt die Möglichkeit, ihre Reise-Erfahrungen mit anderen Betroffenen zu teilen. Die Reiseberichte können über info@ced-trotzdem-ich.de oder über den Facebook-Kanal von ced-trotzdem-ich.de eingereicht werden.



Endlich Sommer, endlich Urlaub! Auch Betroffene von Crohn und Colitis müssen nicht aufs Reisen verzichten. Dennoch stellt die CED für viele einen großen Unsicherheitsfaktor dar. Nun können Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen über ihre Reisen berichten und so vielleicht auch anderen Betroffenen Mut machen oder ihnen Tipps geben: Wo gab es Situationen, in denen die Erkrankung besonders einschränkend war und wo - vielleicht auch überraschenderweise - wenig? Bestand eine Unsicherheit, ob die Reise ohne Schub verläuft, wo ärztliche Ansprechpartner für die CED zu finden sind oder wie die Stomaversorgung im Ausland funktionieren kann? Wurden spezielle Vorbereitungen getroffen und wie wurden diese Situatinen vor Ort gemeistert? Können bestimmte Apps empfohlen werden, z. B. zur Suche nach Toiletten, oder war immer der Eurokey dabei? - Und natürlich: Was waren die unvergesslichsten Momente? Die spannendsten Beiträge werden auf der Website www.ced-trotzdem-ich.de veröffentlicht.



Dort finden sich jetzt schon einige Tipps zum Thema Reisen mit Crohn und Colitis: Einfach in der Mediathek das entsprechende Online-Seminar anschauen oder unter https://www.youtube.com/watch?v=NctbsvqG6G8.



