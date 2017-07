DE000A112T83

Pünktlich zum 31. Mai erhielten Anleger des Infrastruktur-Anleihen Fonds von Ovid ihre erste planmäßige Ausschüttung für das 2017. Das Fondsvolumen steigt, denn der Fonds eignet sich zur Diversifizierung neben Infrastruktur-Aktienfonds.Der Ovid Infrastructure High Yield Income Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Seit seinem Auflagedatum am 1. Oktober 2014 hat der einzige Fonds seiner Art seine Ziele erreicht und schüttet auch im Jahr 2017 die erste von insgesamt zwei Auszahlungen an seine Anleger aus. Pünktlich zum Stichtag am 31. Mai konnten Investoren sich über eine Ausschüttung von 1,71 Prozent freuen (ISIN:). Schon Ende Oktober steht der zweite Ausschüttungstermin an.

Den vollständigen Artikel lesen ...