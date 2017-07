München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" vom Bayerischen Rundfunk aus:



3. Juli 2017, 20:15 Uhr Brennpunkt: Bustragödie bei Münchberg - Tote und Verletzte auf der A9 (BR) Moderation: Andreas Bachmann



Es ist einer der schwersten Busunfälle der letzten Jahre: Nach einem Auffahrunfall geriet heute Morgen ein Reisebus auf der A9 in Münchberg in Brand. Mindestens 18 Menschen kamen dabei ums Leben, mehrere der Verletzten schweben noch in Lebensgefahr. Das Erste berichtet in einem "Brennpunkt" über die Suche nach den Ursachen dieser Tragödie und spricht darüber u.a. mit dem Unfallforscher Siegfried Brockmann und Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Es moderiert Andreas Bachmann. Redaktion: Stephan Keicher



