ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftige Gewinne hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Montag zum Start in das zweite Halbjahr verbucht. Teilnehmer verwiesen auf freundliche Konjunktursignale aus Asien und Amerika, die die Aktienkäufer ermutigten. Die bislang stützenden Faktoren - gute Unternehmensgewinne und Konjunkturdaten bei noch immer niedrigen Zinsen - hätten weiterhin Bestand. Dabei waren erneut Umschichtungen in den Bankensektor zu beobachten.

Der SMI eroberte die psychologisch wichtige Marke von 9.000 Punkten zurück, unter die er am Donnerstag gefallen war. Seit etwa zwei Monaten pendelt der schweizerische Leitindex um diese Marke. Am Montag gewann er 1,2 Prozent auf 9.010 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 49,1 (zuvor: 54,22) Millionen Aktien.

Angeführt wurden die Gewinner von den Bankenwerten, die europaweit gesucht waren. Der Sektor profitierte von dem steigenden Zinsniveau, das dem Geschäftsmodell der Branche entgegenkommt. Die Erwartung einer verschärften Politik der Notenbanken drückt auf die Kurse der Anleihen und treibt im Gegenzug die Renditen. UBS gewannen 3,4 Prozent, Credit Suisse 3,3 Prozent und Julius Bär 2,8 Prozent. Gut unterstützt wurde der Gesamtmarkt von den Pharmaschwergewichten Novartis und Roche, die 1 bzw. 0,9 Prozent zulegten.

July 03, 2017 11:44 ET (15:44 GMT)

