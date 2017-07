Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597 -



Der Markt für neue Personenwagen der Schweiz und des Fürstentums

Liechtenstein ist im Juni um 2,1 Prozent gewachsen. Mit 31'923

Neuwagen steht im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 664

Immatrikulationen zu Buche. Kumuliert für die ersten sechs Monate des

Jahres resultiert ebenfalls ein Plus (0,6 Prozent, 881 Fahrzeuge).

Damit kann die Schweizer Automobilbranche auf ein sehr erfolgreiches

erstes Halbjahr zurückblicken.



Der drittbeste Auto-Monat Juni seit der Jahrtausendwende sorgt zur

Halbzeit für ein positives Zwischenfazit des Jahres 2017. Insgesamt

158'918 neue Personenwagen kamen in den ersten sechs Monaten auf die

Strassen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Trotz eines

sehr guten Vorjahres, insgesamt ebenfalls das drittbeste in diesem

Millennium, konnte der Markt für neue Personenwagen nochmals zulegen.

«Diese positive Entwicklung ist beileibe nicht selbstverständlich und

zeigt das Vertrauen der Kunden in unsere modernen Produkte», fasst

auto-schweiz-Präsident François Launaz das Marktgeschehen zusammen.



Einen besonderen Höhenflug erlebt dabei nach wie vor der

Allradantrieb. Zur Jahresmitte liegt er mit 46,3 Prozent Marktanteil

bereits 2,1 Prozentpunkte über dem Gesamt-Vorjahreswert und damit auf

absolutem Rekordkurs. Denn traditionell steigt die 4x4-Quote im

Herbst und Winter nochmals an. Bei den Motorisierungen geht der

Diesel-Anteil nach sechs Monaten leicht um 1,9 Punkte auf 37,5

Prozent zurück. Die alternativen Antriebe wachsen leicht auf 4,9

Prozent Marktanteil (+0,5 Punkte), noch stärker profitieren kann der

Benziner mit neu 57,6 Prozent Marktanteil (+1,4 Punkte). «Ständige

Effizienzsteigerungen führen neben der Fahrfreude und der grossen

Reichweite dazu, dass der Benziner nach wie vor die beliebteste

Motorisierung von Herr und Frau Schweizer ist», erläutert François

Launaz.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003597.rss2



Weitere Auskünfte:



François Launaz, Präsident

T 079 408 72 77

f.launaz@auto-schweiz.ch