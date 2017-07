Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat einen guten Start in die zweite Jahreshälfte 2017 geschafft. Der Leitindex SMI stieg im Nachmittagshandel klar über die Marke von 9'000 Punkten und konnte damit einen Teil der Abgaben der Vorwoche wieder wettmachen. Bereits am Morgen hatten guten Stimmungsindikatoren aus Asien für Auftrieb gesorgt. Am Nachmittag lieferte eine Stimmungsaufhellung bei den Einkaufsmanagern der US-Industrie mit nochmals Schub.

In dem aktuellen Umfeld sorgen laut Händlern aber vor allem die Banken für Rückenwind. Sie profitieren von den zuletzt angezogenen Renditen an den Bondmärkten. Auslöser dafür wiederum waren Zentralbanken wie die EZB, die Bank of England und auch die kanadische Notenbank, die allesamt eine weniger expansive Geldpolitik anzustreben scheinen. Die US-Notenbank wiederum wolle trotz der zuletzt etwas schwächeren Daten an ihrem Kurs festhalten. Gerade vor diesem Hintergrund dürften die zahlreichen Konjunkturdaten im weiteren Wochenverlauf marktbestimmend sein, wie es hiess.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,16% höher bei 9'009,81 Punkten (Tageshoch 9'027). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 1,43% auf 1'424,32 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,04% auf 10'233,49 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 28 im Plus ...

