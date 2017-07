Tagesausblick für 4.7.: Dow Jones mit neuem Allzeithoch, Finanz -und Ölwerte gefragt

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nach dem Schocker am Donnerstag und einer Stabilisierung am Freitag startete der DAX® in die neue Handelswoche positiv. Die Sorgen um eine straffere Geldpolitik scheinen sich etwas zu verflüchtigen. Rückenwind erhielt der Index zum einen von positiven Konjunkturdaten aus der Eurozone. So fiel der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland im Juni mit 59,6 Punkten über den erwarteten 59,3 Punkten aus. Auch der europäische Wert lag mit 57,4 Punkten leicht über den prognostizierten 57,3 Punkten. Zum anderen erhielt der DAX® Rückenwind aus den USA. Dort trieb ein starker ISM Einkaufsmanagerindex ebenfalls für das Verarbeitende Gewerbe den Dow Jones Industrial Average® auf ein neues Allzeithoch. Schwäche zeigte sich dagegen im Tech-Segment, wo die Internet- und Chipwerte weiter verkauft werden.

Eine Ausnahme war dagegen Tesla. Positive Ausgaben des CEOs Elon Musk, wonach mit der Produktion des Model 3 Ende der Woche und damit früher als geplant begonnen werden könne, bescherten der Tesla-Aktie, einem der Highflyer des ersten Halbjahres, weitere Gewinne. Im Dow Jones Industrial Average® waren Banken- und Ölwerte gefragt. Im DAX® fand man mit der Commerzbank und Deutsche Bank ebenfalls zwei Finanztitel auf den Plätzen 2 und 3. Tagesgewinner mit einem Zugewinn von knapp 5% war allerdings die Aktie von ThyssenKrupp. Hier machten Meldungen die Runde, wonach eine Fusion der Stahlsparte des Konzerns mit dem Konkurrenten Tata Steel bereits im Sommer über die Bühne gehen könnte.

Insgesamt ist für morgen eher ein ruhiger Handel zu erwarten. Aufgrund des Independence Days in den USA sind die Börsen dort geschlossen. Dementsprechend fehlen auch Impulse für den europäischen Handel.

Wichtige Termine

USA - Independence Day, kein Börsenhandel

Spanien - Arbeislosenzahl Juni

Europa - Erzeugerpreise Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.490/12.536/12.600/12.729/12.840 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.394/12.310/12.090/12.050 Punkte

Der DAX® eröffnete heute deutlich im Plus und baute die Gewinne im Tagesverlauf weiter aus. Es läuft also eine Erholung als Reaktion auf den starken Abwärtsimpuls. Diese trifft bereits bei 12.490 Punkten auf einen Widerstand. Sollte dieser genommen werden, könnte sich der Index am morgigen Dienstag bis in den Bereich um 12.537 Punkte erholen. Dort bilden der EMA50 und ein Verlaufstief einen Widerstand. Bei 12.600 Punkten verläuft zum morgigen Handelsstart eine steilere Abwärtstrendvariante.

Auf der Unterseite ist das Zwischentief bei 12.394 Punkten zunächst entscheidend. Solange es hält, kann sich die Aufwärtsbewegung weiter nach oben ausdehnen. Wird die Marke dagegen unterboten und fällt der DAX® unter 12.319 Punkte, dürfte sich die Konsolidierung im Index weiter nach unten ausdehnen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 14.06.2017 - 03.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.07.2012 - 03.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

