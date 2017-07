Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Dem deutschen Aktienmarkt ist ein guter Start in die Woche sowie in das dritte Quartal geglückt. Nachdem der DAX in der Vorwoche noch den größten Wochenverlust in diesem Jahr verzeichnet hatte, ging es am Montag um 1,2 Prozent auf 12.475 Punkte nach oben. Dabei halfen gute Wirtschaftsdaten aus China und den USA. Zudem gab der Euro auf 1,1357 Dollar nach und unterstützte die vom Export abhängigen deutschen Unternehmen. Die Bundesanleihen kamen am Nachmittag deutlicher unter Druck, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe stieg um zwei Basispunkte auf 0,49 Prozent.

Thyssenkrupp bald ohne Stahlgeschäft

Im Blick des Marktes standen Thyssenkrupp, der Kurs stieg um knapp 5 Prozent. Der Konzern wird laut "Handelsblatt" bald das Stahlgeschäft abspalten. Damit könnte der Konzern die Fusion mit der indischen Tata Steel vorbereiten. Thyssenkrupp dürfte in der Folge unter 50 Prozent an der neuen Gesellschaft halten.

Lufthansa stiegen um 1,6 Prozent auf 20,25 Euro. Die Analysten der HSBC hatte das Kursziel für die Fluglinie auf 25 von zuvor 20 Euro erhöht. Die HSBC sprach von einem guten Ausblick für das Sommergeschäft, die Zweitquartalsergebnisse dürften am 2. August nach Einschätzung von HSBC als Katalysator wirken.

VW punktet in den USA

Nach überzeugenden US-Absatzzahlen schloss die Aktie von VW 1,8 Prozent im Plus. "Die Absätze lesen sich auf den ersten Blick gut", so Heino Ruland von Ruland Research. Diese waren um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, hatten dabei allerdings vom Basiseffekt profitiert. Positiv sei auch die Entwicklung bei Audi, die Tochter verkaufte im Juni 5,3 Prozent mehr Fahrzeuge in den USA. Auffallend sei, dass Audi langsam aber sicher zu den anderen deutschen Premium-Herstellern Daimler und BMW aufhole.

Positiv werteten die Analysten von Hauck & Aufhäuser (H&A) die Übernahme von Nacco durch VTG. Das Schienenlogistikunternehmen erwerbe eine sehr junge, hochattraktive Waggonflotte und avanciere zur Nummer eins in Europa. Folglich dürfte der Bedarf an Ersatzinvestitionen deutlich zurückgehen, was der Erzeugung von Barmitteln zugute komme. Dies entspreche der Strategie von VTG, die Flotte zu verjüngen und vor allem in Instandhaltung zu investieren. Für die Aktie ging es um 6,5 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 79,4 (Vortag: 107,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,12 (Vortag: 4,16) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und fünf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.475,31 +1,22% +8,66% DAX-Future 12.462,00 +1,15% +8,91% XDAX 12.469,52 +0,74% +8,93% MDAX 24.702,71 +1,02% +11,33% TecDAX 2.207,33 +0,87% +21,84% SDAX 10.909,68 +0,58% +14,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,81% +5 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 11:59 ET (15:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.