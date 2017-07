Birmensdorf-Zürich (ots) -



Mobility (Mobility Genossenschaft, Schweiz) und Maxolen (Max

Lehner AG, Chemie-Hersteller, Schweiz) gehen eine exklusive

Zusammenarbeit im Bereich der professionellen Fahrzeugaufbereitung

ein. "Wir haben uns entschlossen, die ganze Flotte in Zukunft mit

Produkten von Maxolen zu pflegen", führt Stefan Spaltenstein,

Projektleiter Flotte Mobility Genossenschaft aus. Derzeit bietet das

Carsharing-Unternehmen 2'950 Fahrzeuge in der ganzen Schweiz an.

"Insbesondere haben uns das Preis-Leistungsverhältnis von Maxolen

sowie die Produktion vor Ort überzeugt."



Neben dem Bezug von Schweizer Premium-Chemie sieht die Kooperation

auch fachspezifische Lehrgänge in theoretischer Produktkunde und

praktischer Anwendung für das Mobility-Flotten-Team vor. Dersim

Stein, Unternehmer und Vorstand der Max Lehner AG: "Es macht uns

stolz, dass eine marktführende, nachhaltig ausgerichtete Schweizer

Unternehmung wie Mobility auf die Zusammenarbeit mit Maxolen setzt.

Wir freuen uns, die professionelle und nachhaltige

Fahrzeugaufbereitung Hand in Hand anzugehen."



Die Max Lehner Gruppe, deren Ursprung ins Jahr 1960 zurückgeht,

ist ein Schweizer Chemie-Hersteller von exklusiven

Premium-Erzeugnissen für die professionelle Veredelung, Reinigung,

Pflege, den Erhalt und Schutz, von Oberflächen.



Die Produkte aus hochreinen Ingredienzen, die exklusiv in der

Schweiz hergestellt werden, kommen hauptsächlich in den Bereichen

Automotive, Bootswerft, Bahn- und Luftfahrtunternehmen sowie die

Pharma- und Food-Industrie zum Einsatz.



Das Unternehmen exportiert heute weltweit und verfügt über

Dependancen in Europa, Asien und in den USA.



