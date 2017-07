Mainz (ots) -



Am 22. Juli 2017 jährt sich zum ersten Mal der Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum in München. Die Tat und der Täter dominierten im vergangenen Sommer die Berichterstattung. Wie es den Opfern und ihren Familien mit dem schrecklichen Ereignis erging, erkundet die ZDFinfo-Dokumentation "Schatten des Verbrechens - Der Amoklauf am OEZ München". ZDF-Journalistin Sarah Tacke hat sich auf Spurensuche begeben, um herausfinden, was der Amoklauf im Leben einer der betroffenen Familien angerichtet hat - erstmals zu sehen am Donnerstag, 6. Juli 2017, 20.15 Uhr, in ZDFinfo.



Familie Segashi verlor am 22. Juli die 14-jährige Armela - Tochter von Smajl und Nazmije, Einwanderern aus dem Kosovo, und Schwester von Arbnor (22) und Arberia (19). Sarah Tacke begleitet die Familienmitglieder in ihrem Alltag. Sie erlebt deren lähmende Trauer, deren finanzielle Ängste, deren beeindruckenden Zusammenhalt, die Momente der Hoffnung. Und sie geht mit ihnen den schwierigen Weg der Erinnerung - zurück in die Nacht des Amoklaufs und die Zeit danach.



Wie verarbeitet man den Tod eines geliebten Menschen? Was kann man tun, um in ein halbwegs normales Leben zurückzufinden? Wie überleben Freundschaften eine derart tiefe Verzweiflung? Um das herauszufinden, trifft Sarah Tacke Freunde und Kollegen der Familie und spricht mit dem Trauma-Experten Peter Zehentner sowie mit dem Pressesprecher der Polizei München, Marcus da Gloria Martins.



Zwischen direkt erlebter Emotion und journalistischer Sachinformation wirft diese Dokumentation einen Blick auf das Leben im Schatten des Verbrechens und gibt in Erinnerung an den Amoklauf am OEZ den wichtigsten Menschen dieser Tragödie Gesicht und Stimme - den Opfern. ZDFinfo sendet "Schatten des Verbrechens - Der Amoklauf am OEZ München" erneut am Donnerstag, 20. Juli 2017, 21.45 Uhr, am Samstag, 22. Juli 2017, 1.30 Uhr, und am Donnerstag, 27. Juli 2017, 11.45 Uhr.



