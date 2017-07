Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche ist es an den europäischen Börsen zum Start in die Woche und ins zweite Halbjahr wieder nach oben gegangen. Einige Anleger waren in der Vorwoche nervös geworden, nachdem der DAX mit einem Abschlag von 3,2 Prozent das bisher größte Wochenminus des Jahres verbucht hatte. Unterstützt wurde die Kaufbereitschaft am Montag von guten Wirtschaftsdaten aus den beiden größten Volkswirtschaften der Welt China und USA. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,5 Prozent auf 3.492 Punkte, der DAX zog um 1,2 Prozent auf 12.475 Zähler an.

Gute Wirtschaftsdaten stützen

"Die Vorlagen sind ausgezeichnet", so ein Händler am Morgen mit Verweis auf die guten Einkaufsmanagerindizes (PMI) rund um den Globus. In der Nacht hatten der Tankan-Bericht aus Japan und der Caixin-PMI der Industrie in China positiv überrascht. Am Nachmittag rundeten Wirtschaftsdaten aus den USA das globale Bild ab. Der nationale Index der US-Einkaufsmanager stieg im verarbeitenden US-Gewerbe und übertraf die Markterwartung klar. "Der Index liegt nun wieder tief im Expansionsbereich und weist auf eine robuste Wachstumsdynamik hin", lautete die Einschätzung von Volkswirtin Viola Julien von der Helaba.

In Europa trafen dagegen die Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe im Großen und Ganzen die Markterwartungen, allerdings enttäuschte jener aus Großbritannien. Vom Umfeld kam kein Störfeuer. Der Euro gab zum Dollar auf 1,1364 Dollar nach. Die Ölpreise zogen zwar an, blieben aber unter der psychologischen Marke von 50 US-Dollar je Fass. "Das billige Öl sollte die Spekulation um eine Zinswende der Europäischen Zentralbank dämpfen", sagte Heino Ruland von Ruland Research. Entsprechende Spekulationen hatten in der vergangenen Woche den Rückschlag des DAX ausgelöst, nachdem Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi als Vorbereitung der Zinswende aufgefasst worden waren.

Thyssenkrupp macht beim Stahlausstieg ernst

Im Blick des Marktes standen Thyssenkrupp. Der Kurs schoss um 4,9 Prozent empor. Der Konzern wird laut "Handelsblatt" bald das Stahlgeschäft abspalten. Für die Sparte, die mit mehr als 27.000 Beschäftigten noch immer für rund ein Fünftel des Jahresumsatzes von 40 Milliarden Euro steht, wird ein Zusammenschluss mit dem indischen Wettbewerber Tata Steel Europe favorisiert. Thyssenkrupp hielte in der Folge unter 50 Prozent an der neuen Gesellschaft.

Lufthansa stiegen um 1,6 Prozent auf 20,25 Euro. Die Analysten der HSBC hatten das Kursziel für die Fluglinie auf 25 von zuvor 20 Euro erhöht. Die HSBC sprach von einem guten Ausblick für das Sommergeschäft, die Zweitquartalsergebnisse dürften am 2. August nach Einschätzung von HSBC als Katalysator wirken.

Nach überzeugenden US-Absatzzahlen schloss die Aktie von VW 1,8 Prozent im Plus. "Die Absätze lesen sich auf den ersten Blick gut", so Heino Ruland von Ruland Research. Diese waren um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, hatten dabei allerdings vom Basiseffekt profitiert. Positiv sei auch die Entwicklung bei Audi, die Tochter verkaufte im Juni 5,3 Prozent mehr Fahrzeuge in den USA. Auffallend sei, dass Audi langsam aber sicher zu den anderen deutschen Premium-Herstellern Daimler und BMW aufhole.

Total steigt im Iran ein

Sehr positiv für Total werteten Händler den ersten Großeinstieg eines westlichen Unternehmens in den iranischen Öl- und Gasmarkt. Die Franzosen werden sich mit 50,1 Prozent mit einem chinesischen Partner an der Erschließung des "South Pars"-Gasfelds beteiligen. Total investiert dazu rund 1 Milliarde Dollar. Das Feld gehört zu den größten der Region. Der Total-Kurs stieg um 2 Prozent.

Die Aktie des dänischen Schmucklabels Pandora startete nach einem schwachen ersten nun mit einem Plus von knapp 6 Prozent in das zweite Halbjahr. "Viel Negatives ist im Aktienkurs enthalten", so ein Aktienhändler mit Blick auf den Umsatzrückgang in den USA. Das Unternehmen versuche nun, sich mit neuen Produkten und Neueröffnungen dem Trend entgegen zu stemmen.

Positiv werteten die Analysten von Hauck & Aufhäuser (H&A) die Übernahme von Nacco durch VTG. Das Schienenlogistikunternehmen erwerbe eine sehr junge, hochattraktive Waggonflotte und avanciere zur Nummer eins in Europa. Folglich dürfte der Bedarf an Ersatzinvestitionen deutlich zurückgehen, was der Erzeugung von Barmitteln zugute komme. Dies entspreche der Strategie von VTG, die Flotte zu verjüngen und vor allem in Instandhaltung zu investieren. Für die Aktie ging es um 6,5 Prozent nach oben.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.491,81 +49,93 +1,5% +6,1% Stoxx-50 3.159,45 +37,28 +1,2% +5,0% Stoxx-600 383,41 +4,04 +1,1% +6,1% XETRA-DAX 12.475,31 +150,19 +1,2% +8,7% FTSE-100 London 7.377,09 +64,37 +0,9% +3,3% CAC-40 Paris 5.195,72 +75,05 +1,5% +6,9% AEX Amsterdam 513,12 +5,98 +1,2% +6,2% ATHEX-20 Athen 2.163,75 +10,74 +0,5% +24,3% BEL-20 Brüssel 3.839,91 +46,30 +1,2% +6,5% BUX Budapest 34.780,88 -424,54 -1,2% +8,7% OMXH-25 Helsinki 3.998,95 +58,18 +1,5% +8,7% ISE NAT. 30 Istanbul 123.342,60 +34,93 +0,0% +29,2% OMXC-20 Kopenhagen 996,76 +8,62 +0,9% +12,8% PSI 20 Lissabon 5.152,96 +27,47 +0,5% +10,7% IBEX-35 Madrid 10.604,20 +159,70 +1,5% +13,4% FTSE-MIB Mailand 21.013,14 +428,91 +2,1% +9,3% RTS Moskau 1.009,42 +8,46 +0,8% -12,4% OBX Oslo 632,12 +6,70 +1,1% +2,3% PX-GLOB Prag 1.290,67 +2,54 +0,2% +7,7% OMXS-30 Stockholm 1.627,41 +24,88 +1,6% +7,3% WIG-20 Warschau 2.323,74 +23,94 +1,0% +19,3% ATX Wien 3.138,17 +31,51 +1,0% +19,9% SMI Zürich 9.009,81 +102,92 +1,2% +9,6% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1370 -0,32% 1,1407 1,1412 +8,1% EUR/JPY 128,84 +0,33% 128,41 128,19 +4,8% EUR/CHF 1,0952 +0,04% 1,0947 1,0926 +2,3% EUR/GBP 0,8776 +0,01% 0,8775 1,1386 +3,0% USD/JPY 113,32 +0,64% 112,60 112,33 -3,1% GBP/USD 1,2955 -0,33% 1,2997 1,2992 +5,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,80 46,04 +1,7% 0,76 -17,8% Brent/ICE 49,44 48,77 +1,4% 0,67 -15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,00 1.241,60 -1,5% -18,60 +6,2% Silber (Spot) 16,18 16,62 -2,7% -0,44 +1,6% Platin (Spot) 908,40 925,70 -1,9% -17,30 +0,5% Kupfer-Future 2,68 2,70 -0,7% -0,02 +6,5% ===

