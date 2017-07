Von Mike Colias und Adrienne Roberts

NEW YORK (Dow Jones)--Der amerikanische Automarkt hat sich im Juni schwach entwickelt. Doch während die drei großen US-Hersteller Federn lassen mussten, schlugen sich die Importeure - und hier auch die deutschen Autobauer - vergleichsweise gut. Volkswagen legte sogar wieder zweistellig zu.

Der Gesamtmarkt hat jedoch jeglichen Schwung verloren. Analysten gehen in ersten Schätzungen von einem Rückgang der Absatzzahlen branchenweit von 2 Prozent aus. Im Juni sollen sogar so wenig Käufer die Autohäuser besucht haben wie seit fünf Jahren nicht.

Laut den Marktforschern von Edmunds.com haben Autokäufer finanziell immer mehr Schwierigkeiten, einen Neuwagen zu erwerben. Die Autos werden mit immer mehr Sicherheitsfunktionen und elektronischen Gadgets ausgestattet, das geht ins Geld. Die Laufzeiten der Autokredite sind deshalb im Juni auf einen Rekord von 69,3 Monaten gestiegen. Die durchschnittliche Kreditsumme nahm dabei zum Vormonat um über 600 US-Dollar zu.

Das hielt die Käufer aber nicht davon ab, deutsche Hersteller in der Erfolgsspur zu belassen. Der Audi-Absatz kletterte um 5,3 Prozent, der von Volkswagen sogar um 15 Prozent. Mercedes schaffte immerhin noch ein Plus von 1,8 Prozent. Auch andere ausländische Autobauer wie Toyota oder Nissan schafften kleine Zuwächse. Die drei heimischen Platzhirsche GM, Ford und Fiat Chrysler blieben dagegen teils auf ihren Autos sitzen. Marktführer General Motors verzeichnete einen Verkaufsrückgang um 5 Prozent. Ähnlich sah es bei der heimischen Konkurrenz aus.

Auf den zweiten Blick sah es aber auch für die US-Hersteller nicht so verheerend aus. So litt GM vor allem unter einer Verkaufsschwäche für Limousinen, die ohnehin nur einen geringen Gewinn in die Konzernkassen spülen. Die renditeträchtigen Pickups und SUVs verkauften sich weiterhin gut. Dies ließ den durchschnittlichen Verkaufspreis im Geschäft mit Privatkunden sogar um 400 Dollar ansteigen.

