Zehntausende verfolgten am Samstag den Grand Départ der Tour de France. Der SKODA KAROQ begleitete die Teams von ,Team Dimension Data' aus Südafrika, ,Team Lotto NL - Jumbo' aus den Niederlanden und ,Lotto Soudal' aus Belgien beim 14-Kilometer-Zeitfahren als Servicefahrzeug und legte dabei einen starken Auftritt hin. Das Zeitfahren der ersten Etappe führte von der Messe Düsseldorf am Rhein entlang zur berühmten Königsallee und wieder zurück zur Messe. Eine Premiere für Düsseldorf - nach 30 Jahren startete die Tour de France erstmals wieder in Deutschland - und für den SKODA KAROQ, denn der zeigte sich vor seinem Marktdebüt Ende dieses Jahres erstmals dem Publikum.



