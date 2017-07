Am Montag musste der ehemalige Chef der britischen Barclays-Bank, John Varley, vor Gericht erscheinen. Die Vorwürfe gegen den Banker haben es in sich: Dem 61-Jährigen droht eine Gefängnisstrafe.

Es war ein kurzer Auftritt - aber einer mit Seltenheitswert: Am Montag musste John Varley, der ehemalige Chef der britischen Großbank Barclays, in London vor dem Westminster Magistrates Court erscheinen. Es ist das erste Mal, dass ein so hochrangiger Banker eines britischen Geldhauses sich für Entscheidungen aus Zeiten der Finanzkrise vor Gericht verantworten muss.

Dabei wirkt der 61-Jährige so gar nicht wie ein skrupelloser Banker: ein großer Mann mit markanter Brille und weißgrauem Haar, trotz sommerlicher Temperaturen in London akkurat gekleidet in grauem Anzug mit schwarz-weiß gepunkteter Krawatte. Zu seiner Zeit an der Bankspitze musste er sich den Vorwurf gefallen lassen, konservativ zu sein, farblos und trocken. Und doch muss sich der Ex-Chef der britischen Barclays-Bank nun in einem spektakulären Prozess vor Gericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...