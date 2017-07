Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Ulf Sommer sagt, ob es schon jetzt an der Zeit ist, preiswerter ein- und nachzukaufen.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Jetzt ist sie da, die Korrektur an den Börsen. Der Dax hat seit seinem Hoch im Juni knapp fünf Prozent verloren - also sehen wir bislang eine Mini-Korrektur. Auffällig ist, dass die Börsentage meist freundlich starten und die Kurse erst nachmittags in die Verlustzone rutschen, wenn die Wall Street ihren Handel startet. Das deutet auf amerikanische Verkäufer in Europa hin. Um preiswerter ein- und nachzukaufen, ist es meines Erachtens noch zu früh. Die anstehenden Sommermonate August und September dürften noch günstigere Kurse bieten. Im Visier: Deutschland und Gesamt-Europa.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Euro-Zone ist im Juni um 0,4 auf 57,4 Punkte gestiegen und hat somit den höchsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...