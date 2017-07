Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet am Aktien- und Anleihemarkt am Tag vor dem Unabhängigkeitstag ein verkürzter Handel (Aktien bis 19.00h und Renten bis 20.00h) statt.

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.39 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.491,81 +1,45% +6,12% Stoxx50 3.159,45 +1,19% +4,95% DAX 12.475,31 +1,22% +8,66% FTSE 7.377,09 +0,88% +3,28% CAC 5.195,72 +1,47% +6,86% DJIA 21.512,12 +0,76% +8,85% S&P-500 2.431,68 +0,34% +8,61% Nasdaq-Comp. 6.110,39 -0,49% +13,51% Nasdaq-100 5.598,00 -0,87% +15,10% Nikkei-225 20.055,80 +0,11% +4,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,8% +4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,82 46,04 +1,7% 0,78 -17,7% Brent/ICE 49,44 48,77 +1,4% 0,67 -15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,69 1.241,60 -1,5% -18,91 +6,2% Silber (Spot) 16,18 16,62 -2,7% -0,44 +1,6% Platin (Spot) 910,50 925,70 -1,6% -15,20 +0,8% Kupfer-Future 2,68 2,70 -0,7% -0,02 +6,4%

FINANZMARKT USA

Nachdem der marktbreite S&P-500 am Freitag zum siebten Mal in Folge ein Quartal mit Aufschlägen abgeschlossen hat, geht es zum Start in die dritte Periode erneut nach oben. Starke Daten zur Produktion feuern die Kauflaune an. Teilnehmer kaufen vor allem Finanz- und Ölwerte, während Technologieaktien erneut hinterherhinkten. Die Handelsvolumina bleiben an dem verkürzten Handelstag zwischen Wochenende und Feiertag mager. Die neuen Konjunkturdaten fielen zwar uneinheitlich aus, aber der stark beachtete ISM-Index für die Produktion stand mit einem extrem starken Wert von 57,8 im Mittelpunkt. Am Devisenmarkt legt der Dollar zu. Nach dem kräftigen Anstieg des Euro in den vergangenen zwei Wochen korrigiert das Euro-Dollar-Paar nun. Ein stützender Faktor für den Dollar sind die Zinserhöhungserwartungen in den USA. Nach neuen Daten preisen die Märkte aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 62 Prozent eine weitere Zinserhöhung im laufenden Jahr ein. Der steigende Dollar drückt auf den Goldpreis, der auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen fällt. Die Ölpreise setzten ihre jüngste Erholung fort. Weiterhin stützend wirkt die in der Vorwoche gesunkene US-Förderung. Mit den Anleihekursen geht es weiter abwärts. Der gute ISM-Index drückt die Notierungen. Am Aktienmarkt waren wieder Bankenwerte vorn. Die Branche profitiert von dem steigenden Zinsniveau. Tesla-Chef Musk kündigte an, dass die ersten Auslieferungen des neuen Model 3 am 28. Juli vorgesehen sind. Die Aktie legte 2,6 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages

- US/Kfz-Absatz Juni

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Unterstützt wurde die Kaufbereitschaft von guten Wirtschaftsdaten aus den beiden größten Volkswirtschaften der Welt China und USA. "Die Vorlagen sind ausgezeichnet", so ein Händler am Morgen mit Verweis auf die guten Einkaufsmanagerindizes (PMI) rund um den Globus. In der Nacht hatten der Tankan-Bericht aus Japan und der Caixin-PMI der Industrie in China positiv überrascht. Am Nachmittag rundeten Wirtschaftsdaten aus den USA das globale Bild ab. Der nationale Index der US-Einkaufsmanager stieg im verarbeitenden Gewerbe und übertraf die Markterwartung klar. In Europa trafen dagegen die Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe im Großen und Ganzen die Markterwartungen, allerdings enttäuschte jener aus Großbritannien. Vom Umfeld kam kein Störfeuer. So gab der Euro nach. Im Blick des Marktes standen Thyssenkrupp. Der Kurs schoss um 4,9 Prozent empor. Der Konzern wird laut "Handelsblatt" bald das Stahlgeschäft abspalten. Lufthansa stiegen um 1,6 Prozent. Die Analysten der HSBC hatten das Kursziel deutlich erhöht. Nach überzeugenden US-Absatzzahlen schlossen VW 1,8 Prozent im Plus. Sehr positiv für Total werteten Händler den ersten Großeinstieg eines westlichen Unternehmens in den iranischen Öl- und Gasmarkt. Der Total-Kurs stieg um 2 Prozent. Die Aktie des dänischen Schmucklabels Pandora startete nach einem schwachen ersten nun mit einem Plus von knapp 6 Prozent in das zweite Halbjahr. "Viel Negatives ist im Aktienkurs enthalten", so ein Aktienhändler mit Blick auf den Umsatzrückgang in den USA. Das Unternehmen versuche nun, sich dem Trend entgegen zu stemmen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1360 -0,41% 1,1407 1,1412 +8,0% EUR/JPY 128,74 +0,26% 128,41 128,19 +4,7% EUR/CHF 1,0949 +0,02% 1,0947 1,0926 +2,2% EUR/GBP 0,8768 -0,08% 0,8775 1,1386 +2,9% USD/JPY 113,33 +0,65% 112,60 112,33 -3,1% GBP/USD 1,2954 -0,33% 1,2997 1,2992 +5,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Kaum verändert sind die Börsen in die zweite Jahreshälfte gestartet. Beobachter verwiesen auf die durchwachsenen Vorgaben der US-Börsen. Dazu kam die verkürzte Sitzung in den USA. Das habe viele Anleger zur Zurückhaltung veranlasst, sagten Marktteilnehmer. Überzeugende Konjunkturdaten aus der Region stützten die asiatischen Aktienmärkte allenfalls leicht oder verpufften sogar. Aus dem sogenannten Tankan-Bericht ging hervor, dass der Index für das Geschäftsklima der großen heimischen Industrieunternehmen im zweiten Kalenderquartal auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen ist und dabei die Erwartungen von Ökonomen übertraf. In Schanghai zeigten sich die Kurse unbeeindruckt vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Juni wieder eine Expansion der Wirtschaft anzeigt. Gut behauptet zeigte sich der Aktienmarkt in Hongkong. Er profitierte von einer Neuregelung: Seit Montag können ausländische Anleger über die Börse Hongkong auch in den festlandchinesischen Anleihemarkt investieren. Positiv hat der indische Aktienmarkt reagiert, nachdem am Wochenende die größte Steuerreform seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1947 beschlossen wurden war. In Hongkong fielen Aktien der in Macao ansässigen Spielkasinos mit Verlusten auf. Sie haben ihren Umsatz im Juni im Schnitt nur um 26 Prozent gesteigert, während Analysten ein Wachstum von über 30 Prozent erwartet hatten. In Tokio verloren Toshiba 3,4 Prozent. Der Verkaufsplan für die Chipsparte des angeschlagenen Unternehmens enthält Ungereimtheiten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Autobauer behaupten sich im schwachen US-Markt

Der amerikanische Automarkt hat sich im Juni schwach entwickelt. Doch während die drei großen US-Hersteller Federn lassen mussten, schlugen sich die Importeure - und hier auch die deutschen Autobauer - vergleichsweise gut. Volkswagen legte sogar wieder zweistellig zu.

Bayer ruft in Kanada Abführmittel-Vorteilspackung zurück

Bayer ruft in Kanada vorsorglich ein Abführmittel zurück, von dem potenziell eine Erstickungsgefahr ausgeht. Betroffen ist nach Angaben des kanadischen Gesundheitsministeriums der RestoraLAX 45 + 10 Value Pack, der ausschließlich über den Händler Costco Kanada vertrieben wird.

Eon stellt wieder Abteilung für Energiegroßhandel auf

Der Energieversorger Eon ist zurück im Großhandel mit Strom und Gas. Am 1. Juli nahmen drei Teams mit jeweils 20 Mitarbeitern für die Länder Deutschland, Großbritannien und Schweden ihre Arbeit auf, wie das Unternehmen mitteilte. "Dabei steht die Absicherung von Preis- beziehungsweise Volumenrisiken klar im Vordergrund und nicht der klassische Eigenhandel", erklärten die Düsseldorfer weiter.

Automanager Thierry Lespiaucq wird neuer Chef von Volkswagen Frankreich

Die von Affären erschütterte Frankreich-Tochter von Volkswagen bekommt einen neuen Chef: Der Franzose Thierry Lespiaucq, seit 2014 für Volkswagen in Indien verantwortlich, wird die Leitung von VW Frankreich am 1. August übernehmen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Er folgt auf Jacques Rivoal, dessen Abgang wegen "strategischer Meinungsverschiedenheiten" im Mai bekanntgegeben worden war.

Süss Microtec erzielt im 2Q höheren Auftragseingang als erwartet

Die Süss Microtec AG hat im zweiten Quartal 2017 einen Auftragseingang von rund 48 Millionen Euro erzielt. Damit seien die bisherigen Erwartungen von 35 bis 45 Millionen Euro übertroffen worden, teilte das Unternehmen mit. Im Vorjahr lag der Auftragseingang im zweiten Quartal bei 39,2 Millionen Euro.

Britisches Akw Hinkley Point wird 1,7 Milliarden Euro teurer als geplant

Das britische Atomkraftwerk Hinkley Point wird voraussichtlich 1,5 Milliarden Pfund (1,7 Milliarden Euro) teurer als geplant. Die Bauzeit könne sich zudem um mehr als ein Jahr verlängern, warnte der französische Stromkonzern EDF, der das Kraftwerk mit Beteiligung des chinesischen Staatsunternehmens CGN bauen will.

