Die US-Börsen haben am Montag im verkürzten Vorfeiertagshandel uneinheitlich geschlossen. Der Dow legte getrieben von Bankenwerten 0,61 Prozent auf 21.479,27 Punkte zu.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.430 Punkten im Plus gewesen (+0,39 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt hingegen mit rund 5.600 Punkten und damit 0,77 Prozent schwächer als am Freitag. Kräftig gestiegenen Ölpreise und gute Wirtschaftsdaten sorgten für eine freundliche Stimmung. Ein Fass der Sorte Brent kostete 49,35 US-Dollar und damit drei Prozent mehr. Gleichzeitig ließ der Goldpreis deutlich nach, was allgemein als Entspannungs-Signal gedeutet wird.

Am Abend wurden für eine Feinunze 1.221,29 US-Dollar gezahlt (-1,64 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,58 Euro pro Gramm.