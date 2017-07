Lieber Leser,

der Silberpreis folgte in der vergangenen Woche der generellen Schwäche im Goldpreis. Auch der schwache US-Dollar konnte nicht wirklich stützen, womöglich aber vor einem Einbruch unter die Konsolidierungszone in Form des zulaufenden Dreiecks bewahren. Bisher konnte der Preis kein Mal unterhalb der unteren Begrenzung des technischen Dreiecks auf Wochenbasis schließen, was zunächst einmal als positiv betrachtet werden kann. Ob es aber in dieser Woche dabei ... (Rami Jagerali)

