Lieber Leser,

der Ölpreis konnte sich zum Ende der vergangenen Woche hin erholen, nachdem bekannt wurde, dass die Benzinbestände per EIA-Bericht in den USA wieder deutlich zurückgegangen waren. Zudem scheint auch die Lage um Katar ein wenig zu stützen sowie der Sturm Cindy führt tendenziell dazu, dass in der USA weniger produziert wurde. Außerdem ist per letzte Woche Freitag erstmals seit Langem die Anzahl der aktiven Ölbohrplattformen in den USA zurückgegangen, wenn ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...