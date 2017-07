Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Telefonanbieter speichern Verbindungsdaten bisher nicht

Wegen der unklaren Rechtslage speichern die großen Telekommunikationsunternehmen in Deutschland die Verbindungsdaten ihrer Kunden bisher nicht. Weder die Deutsche Telekom, noch Vodafone oder Telefonica mit ihren deutschen Töchtern O2 und E-Plus, zeichnen die Verbindungsdaten bei Telefongesprächen und der Internetnutzung auf.

Schulz nennt Union-Programm "unsozial, unseriös und unverantwortlich"

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat das Wahlprogramm von CDU und CSU scharf angegriffen. "Das ist ein Minimalprogramm zur Konfliktvermeidung innerhalb der Union", sagte Schulz in Berlin. Er bezeichnete das Programm als "unseriös, ungerecht und unverantwortlich".

Merkel rechnet nicht mit Einlenken Trumps bei G20

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich wenig hoffnungsvoll gezeigt, US-Präsident Donald Trump in Streitfragen für den Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) noch zum Einlenken überzeugen zu können. "Wir kennen ja bestimmte Positionierungen der amerikanischen Regierung, und da erwarte ich nicht, dass wegen einer zweitägigen Reise nach Hamburg diese Positionierungen ausgesetzt werden", sagte Merkel.

Saudi-Arabiens König Salman sagt Teilnahme an G20-Gipfel ab

Inmitten der Krise um den Golfstaat Katar hat Saudi-Arabiens König Salman seine Teilnahme am Hamburger G20-Gipfel abgesagt. Das bestätigte ein Regierungssprecher am Montag in Berlin, ohne Gründe zu nennen. In der Nacht war ein Ultimatum mehrerer arabischer Staaten an Katar, das eigentlich am Sonntag ausgelaufen wäre, nochmals um 48 Stunden verlängert worden.

Macron will Parlament verkleinern und Notstand aufheben

Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron hat in einer Grundsatzrede angekündigt, den Notstand im Herbst aufzuheben und das Parlament zu verkleinern. "Ich werde die Freiheitsrechte der Franzosen wieder herstellen und den Notstand im Herbst aufheben", sagte der Staatschef vor den im Schloss von Versailles versammelten Abgeordneten und Senatoren. Denn die Freiheitsrechte seien die Grundbedingungen einer starken Demokratie.

US-Industrie gut in Schwung - ISM-Index steigt kräftig

Die US-Industrie hat im Juni einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) stieg der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 57,8 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 55,5 vorhergesagt, nachdem im Vormonat der viel beachtete Index auf 54,9 Zähler gestiegen war.

Markit: US-Industrie verliert an Fahrt

Die US-Industrie hat im Juni an Schwung verloren. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex fiel nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 52,0 Punkte von 52,7 im Vormonat. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 52,1 Punkte berichtet worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Japans Regierungspartei erleidet herbe Niederlage bei Regionalwahl von Tokio

Bei den Regionalwahlen in Tokio hat die Partei von Regierungschef Shinzo Abe eine herbe Niederlage erlitten. Abes liberaldemokratische Partei (LDP) verlor mehr als die Hälfte ihrer Sitze im Parlament der Präfektur. Der konservative Ministerpräsident erklärte am Montag, er nehme das Ergebnis ernst: "Ich bin entschlossen, die Partei wieder in einen Zustand zu bringen, in dem alle zusammenarbeiten und das Vertrauen der Bürger zurückgewonnen wird."

*US/Bauausgaben Apr revidiert auf -0,7% von -1,4%

*US/Bauausgaben Mai unverändert (PROG: +0,3%) gg Vm

