Siemens-Chef Joe Kaeser will sich in Bezug auf eine mögliche Zugfusion mit Bombardier nicht in die Karten schauen lassen. Nun deutete er an, dass auch andere Formen der Kooperation vorstellbar seien.

Siemens-Chef Joe Kaeser hält sich zu einer möglichen Zugfusion mit Bombardier bedeckt. Der Wettbewerb im Markt für Schienenfahrzeuge sei hart, und man müsse überlegen, wie man damit umgehe, sagte der Siemens-Chef am Montag am Rande einer Pressekonferenz in München, ohne konkret auf einzelne Unternehmen einzugehen. ...

