NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer freundlichen Tendenz sind die Aktien an der Wall Street am Montag in das zweite Halbjahr gestartet. Wegen des Feiertags am Dienstag fand nur ein bis 19.00 Uhr MESZ verkürzter Aktienhandel statt, der Anleihehandel endet um 20.00 Uhr. Nachdem der marktbreite S&P-500 am Freitag zum siebten Mal in Folge ein Quartal mit Aufschlägen abgeschlossen hatte, ging es zum Start in die dritte Periode erneut nach oben. Starke Daten zur Produktion fachten die Kauflaune an. Dabei gingen die Teilnehmer vor allem in Finanz- und Ölwerte, während Technologieaktien erneut hinterherhinkten.

Der Dow-Jones-Index kletterte im Verlauf sogar auf ein Allzeithoch bei 21.563 Punkten. Am Ende gewann er 0,6 Prozent auf 21.479 Punkte. Für den S&P-500 ging es um 0,2 Prozent nach oben. Die Nasdaq-Indizes tendierten erneut im Minus, da die Anleger den gut gelaufenen Technologiesektor seit einiger Zeit verkaufen. Der Nasdaq-Composite verlor 0,5 Prozent. Die Handelsvolumina blieben an dem verkürzten Handelstag zwischen Wochenende und Feiertag mager. Umgesetzt wurden lediglich 492 (Freitag: 951) Millionen Aktien. Dabei kamen auf 2.117 (1.820) Kursgewinner 839 (1.148) -verlierer. Unverändert gingen 94 (129) Titel aus dem Handel.

Die neuen Konjunkturdaten fielen zwar uneinheitlich aus, aber der stark beachtete ISM-Index für die Produktion stand mit einem extrem starken Wert von 57,8 im Mittelpunkt. In dessen Schatten stand der Markit-Einkaufsmanagerindex, ebenfalls für das produzierende Gewerbe, der im Juni an Schwung verloren hat. Wenig spektakulär präsentierten sich neue Daten vom Immobilienmarkt.

Gold unter Druck

Am Devisenmarkt legte der Dollar zu. Nach dem kräftigen Anstieg des Euro in den vergangenen zwei Wochen korrigierte das Euro-Dollar-Paar nun. Der Euro kostete nur noch 1,1360 Dollar nach 1,1430 im Tageshoch. Ein stützender Faktor für den Dollar waren die Zinserhöhungserwartungen in den USA. Neuen Daten zufolge preisen die Märkte aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 62 Prozent eine weitere Zinserhöhung im laufenden Jahr ein.

Der steigende Dollar drückte auf den Goldpreis, der auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen fiel und nur noch 1.220 Dollar je Feinunze kostete, das war ein Tagesminus von 1,7 Prozent. In Euro notierte Gold sogar auf dem tiefsten Stand seit über sechs Monaten. Experten verwiesen als weitere Gründe auf die anziehenden Zinsen, aber auch auf die neue Mehrwertsteuer auf Gold im wichtigen Abnehmerland Indien. Dazu hat noch China im Mai deutlich weniger Gold importiert als noch im April.

Die Ölpreise setzten ihre jüngste Erholung fort. Weiterhin stützend hatte in der Vorwoche die gesunkene US-Förderung gewirkt. Auch Daten des Unternehmens Baker Hughes ließen hoffen, dass das Überangebot geringer werden könnte. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,5 Prozent auf 46,75 Dollar je Barrel. Es war der achte Tag in Folge mit Aufschlägen, das ist die längste Gewinnstrecke seit über sieben Jahren.

Mit den Anleihekursen ging es auch am Montag weiter abwärts, so dass die Rendite der zehnjährigen Titel um 4 Basispunkte auf 2,34 Prozent anzog. Der gute ISM-Index hatte die zuvor schon schwachen Notierungen noch weiter gedrückt.

Bankenwerte führen den Markt an

Am Aktienmarkt lagen wieder Bankenwerte vorn. Die Branche profitiert von dem steigenden Zinsniveau, was Anleger in den Sektor umschichten lässt. Im Dow gewannen Goldman Sachs 2,4 Prozent und JP Morgan 1,5 Prozent. Im Ölsektor trieb die Erholung der Preise Diamond Offshore um 5,9 Prozent und Transocean um 5,3 Prozent.

Unter den Einzelwerten waren Tesla nur vorübergehend gesucht. Der Chef des Elektroauto-Herstellers Elon Musk kündigte an, dass die ersten Auslieferungen des neuen Model 3 am 28. Juli vorgesehen sind. Mit dem neuen günstigen Modell - es kostet 35.000 Dollar - will Tesla den Gesamtabsatz deutlich steigern. Doch nach Gewinnen von über 2 Prozent drehte die Aktie nach unten ab und fiel schließlich um 2,5 Prozent.

Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar gerät offenbar wegen mangelnder Einreichung von Papieren zu eigenen Exporten noch mehr unter Druck. Die Untersuchungsergebnisse von US-Bundesermittlern seien zwar noch vorläufig, berichteten mehrere informierte Personen. Sie könnten aber dabei helfen zu klären, ob Caterpillar fehlende Exportpapiere den Weg dafür ebneten, Steuern zu hinterziehen. Für die Aktie ging es 0,5 Prozent nach unten.

Die Aktie von EQT rückte um 2 Prozent vor. Laut Wall Street Journal hat der aktivistische Investor Jana Partners einen 5,8-prozentigen Anteil an dem Energiekonzern erworben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.479,40 0,61 129,77 8,69 S&P-500 2.429,02 0,23 5,61 8,50 Nasdaq-Comp. 6.110,06 -0,49 -30,36 13,50 Nasdaq-100 5.596,96 -0,88 -49,96 15,08 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,41 2,8 1,38 20,8 5 Jahre 1,93 4,1 1,89 0,6 7 Jahre 2,19 5,2 2,13 -6,1 10 Jahre 2,34 3,8 2,30 -10,2 30 Jahre 2,86 2,4 2,84 -20,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1359 -0,42% 1,1407 1,1412 +8,0% EUR/JPY 128,79 +0,29% 128,41 128,19 +4,8% EUR/CHF 1,0951 +0,03% 1,0947 1,0926 +2,2% EUR/GBP 0,8772 -0,04% 0,8775 1,1386 +2,9% USD/JPY 113,37 +0,68% 112,60 112,33 -3,0% GBP/USD 1,2952 -0,35% 1,2997 1,2992 +5,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,73 46,04 +1,5% 0,69 -17,9% Brent/ICE 49,47 48,77 +1,4% 0,70 -15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,70 1.241,60 -1,7% -20,90 +6,0% Silber (Spot) 16,15 16,62 -2,9% -0,48 +1,4% Platin (Spot) 905,50 925,70 -2,2% -20,20 +0,2% Kupfer-Future 2,68 2,70 -0,6% -0,02 +6,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 13:16 ET (17:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.