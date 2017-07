Berlin (ots) - Nach dem massiven Angriff mit Erpressersoftware "Petya" am vergangenen Dienstag sind die Folgen weiterhin zu spüren. In Deutschland hat es vor allem den Lebensmittelkonzern Mondelez (ehemals Kraft Foods) getroffen, zu dem Marken wie Milka, Oreo, Toblerone oder Philadelphia gehören. "Ich soll eigentlich Schokolade durch halb Deutschland fahren, doch bis heute haben wir nichts bekommen", sagte ein Logistiker dem Berliner "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). Betroffen seien neben der Mondelez-Zentrale in Bremen auch die Standorte im niedersächsischen Bad Fallingbostel, wo sich neben einer Fabrik auch ein großes Logistikzentrum befindet. Im Milka-Werk in Lörrach nahe der Schweizer Grenze steht die Produktion seit knapp einer Woche still, normalerweise werden hier täglich bis zu 4,5 Millionen Tafeln Schokolade pro Tag produziert.Eine Mondelez-Sprecherin bestätigte der Zeitung, dass auch an die deutschen Standorte betroffen sind und die Systeme heruntergefahren wurden.



