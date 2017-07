Mannheimer Morgen zur Rücknahme von Elektroschrott Überschrift: Zu kompliziert Beim Mülltrennen sind die Haushalte in Deutschland spitze. Beim Trennen vom Müll müssen sie noch etwas dazulernen. So etwa fällt die Bilanz beim Sammeln von Elektroschrott aus. Seite einem Jahr sind die Händler mit großen Verkaufsflächen zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet. Doch diesen Weg der Entsorgung nutzen bisher nur wenige Konsumenten. Das wird sich nur bessern, wenn dafür kräftig die Werbetrommel gerührt wird. Wer diese Möglichkeit nicht kennt, wird sie auch nicht nutzen. Der Handel hat kein eigenes Interesse an einer Verbreitung der Idee. Ein Lager voller Altgeräte kostet nur Geld und Nerven. Immerhin ist der Widerstand gegen diese Regelung mittlerweile gebrochen, wie die rückläufige Zahl der Beschwerden zeigt. Aber womöglich spielen die Verbraucher auch deshalb kaum mit, weil die Verordnung zu kompliziert ist. Discounter müssen nichts zurücknehmen, Onlinehändler schon, kleine Geschäfte nicht, große immer. Wer kann schon auf einen Blick abschätzen, ob die Ladenfläche an der Ecke größer ist als 400 Quadratmeter? Das Risiko, das Gerät wieder mit nach Hause nehmen zu müssen, verhindert mehr Engagement. Für mehr Informationen ist vor allem der Handel zuständig. Aber auch die Politik hat noch zu tun. Erfolgversprechend ist nur eine einfache Regel, die ausnahmslos für alle gilt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 13:46 ET (17:46 GMT)