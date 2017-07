Liebe Leser,

abseits vom Mega-Deal mit Monsanto und der jüngsten Gewinnwarnung arbeitet Bayer am Ausbau seiner Divison Animal Health. So will der DAX-Konzern für den Produktionsstandort in Kiel Investitionen in Höhe von fast 100 Mio. Euro in die Hand nehmen.

"Mittel- bis langfristig gut aufgestellt"

In Kiel stellt die Bayer-Sparte mehrere Hauptprodukte für den weltweiten Vertrieb her. Als besonderes Wachstumsgeschäft zeigte sich dabei zuletzt der Bereich ... (Rainer Lenzen)

Den vollständigen Artikel lesen ...