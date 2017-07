Umweltpolitisch ergibt das wenig Sinn: Immer mehr Container werden mit Lastwagen transportiert. Das geschehe wegen massiver Verspätungen in den Seehäfen Antwerpen und Rotterdam, kritisieren die Binnenschiffer.

Deutsche Binnenschiffer schlagen Alarm wegen tagelanger Wartezeiten beim Laden und Löschen ihrer Container in den überlasteten Seehäfen Rotterdam und Antwerpen. Folge seien Verzögerungen, Mehrkosten und eine umweltpolitisch unsinnige Verlagerung von Fracht auf die Straße, warnte der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt am Montag in Duisburg. Verantwortliche in Rotterdam und Antwerpen bestätigten das Problem und versprachen Abhilfe.

Nach Darstellung der deutschen Binnenschiffer dauert es je nach Hafen teils bis zu 120 Stunden, bis die Container ge- oder entladen werden. Damit könnten die Binnenschiffer nicht mehr garantieren, die Fahrpläne einzuhalten - die Branche sieht sich häufig als "Spielball" ...

