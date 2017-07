Im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar versucht sich Bundesaußenminister Gabriel als Vermittler: Er schlägt eine gemeinsame Initiative der Golfstaaten gegen Terrorfinanzierung vor und sieht genug Spielraum für eine Lösung.

Im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel einen Vorschlag unterbreitet, wie alle Golfstaaten künftig härter gegen die Terrorfinanzierung vorgehen könnten. Die beste Lösung für den aktuellen Konflikt wäre "eine gemeinschaftliche Verabredung über die Beendigung jedweder Unterstützung für terroristische oder extremistische Organisationen", sagte Gabriel am Montag nach einem mehr als zweistündigen Treffen mit seinem saudi-arabischen Kollegen Adel al-Dschubeir in Dschidda. "Wir alle wissen, dass das nicht staatlich organisiert wird, sondern häufig durch Privatpersonen, aber es muss gelingen, dass in der Region die Finanzierung extremistischer und terroristischer Organisationen beendet wird." Gabriel will in den kommenden Tagen auch noch die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Kuwait besuchen.

Er glaube, dass er sich in diesem Ziel sehr einig sei mit Dschubeir, erklärte der Bundesaußenminister. Zudem hätten Deutschland und Europa ein Interesse daran, dass der Golfkooperationsrat vereint bleibe. "Denn er ist eine wesentliche ...

