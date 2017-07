Berlin (ots) - Inhaltlich ist das wieder ein etwas klassischeres Unionsprogramm. Der Wirtschaftsflügel, der sich so lange vernachlässigt fühlte, hat die Steuersenkung vorgegeben. Das Schlagwort Familie lässt Konservative schwärmen...Es ist vor allem auch ein Gefühl, mit dem die Union in den Wahlkampf zieht: Die Forderung der SPD nach Gerechtigkeit kontert sie mit dem Versprechen von Verlässlichkeit. In unruhigen Zeiten soll die erfahrene Kanzlerin für Geborgenheit sorgen.



