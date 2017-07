Berlin (ots) - Seine Hetze gegen die Medien folgt doppeltem Kalkül: Zum einen will Trump die Presse durch permanente Beschimpfung delegitimieren. An die Stelle von Fakten setzt der Präsident seine eigenen Wahrheiten. Gleichzeitig stilisiert er die "Fake News" zum mächtigen Gegner und sich selbst als Opfer. Durch die Eröffnung des Nebenkriegsschauplatzes versucht Trump von seinem kompletten Versagen auf fast allen realen Politikfeldern abzulenken.Bislang funktioniert die Masche bestens.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion christine.dankbar@dumont.de