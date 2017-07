TAMPERE (dpa-AFX) - Der Straßenverkehr trägt auch zu den kleinsten messbaren Bestandteilen des Feinstaubs erheblich bei. Finnische Forscher hatten die Verbreitung von Partikeln mit einer Größe von 1,3 bis 3 Nanometern (Millionstel Millimeter) in der Luft untersucht, wie sie in den "Proceedings" der US-nationalen Akademie der Wissenschaften (PNAS) schreiben.

Bei Messungen in der Nähe verschiedener Straßen in Finnland fand die Gruppe um Topi Rönkkö von der Tampere University of Technology in Tampere (Finnland) heraus, dass diese Kleinstpartikel zeitweise bis zu 54 Prozent aller Partikel in der Luft ausmachen können. Die Konzentration der winzigen Stoffe ist dabei davon abhängig, wie stark der Verkehr ist und wie der Wind steht.

Feinstaub kann schwere gesundheitliche Probleme verursachen. Dabei gilt: Ein Partikel kann umso tiefer in die Lunge eindringen, je kleiner er ist./fm/DP/stb

