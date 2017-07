Lange ächzten die Banken unter den Folgen der Finanzkrise, während die Hedgefonds boomten. Doch langsam kehren die Händler zurück, die einst die Seiten wechselten. Das liegt unter anderem an Donald Trump.

Die britische Bank Barclays stellte im Juni Chris Leonard ein. Eine Personalentscheidung, die aufhorchen ließ: Leonard arbeitete vor einem Jahrzehnt für JP Morgan, gründete aber danach zwei Hedgefonds. Jetzt soll er Barclays' US-Zinshandelsgeschäft auf die Sprünge helfen.

Von einem Hedgefonds zu einer Bank zu wechseln, dass wäre viele Jahre nicht als Karrieresprung durchgegangen. Mittlerweile scheint es ein normaler Schritt geworden zu sein: Ende vergangenen Jahres verließen die Ex-Banker Roberto Hoornweg und Chris Rivelli, beide von Brevan Howard Asset Management, den Londoner Hedgefonds und kamen zu Banken zurück. Denn Banken in New York und London sind ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise wieder zu interessanten Arbeitgebern geworden - und könnten bald noch interessanter werden: Wenn US-Präsident Trump die regulatorische Belastung zurückschraubt, dürfen sie wieder mehr Eigenhandel betreiben. Und es gibt noch einen Punkt: Viele Makro-Hedgefonds verdienen einfach kein Geld mehr.

"Im Schlussquartal oder im ersten Jahresviertel 2018 wird es mehr Personen geben, die von Hedgefonds zu Banken wechseln, um die bankeigenen Mittel zu steuern", prognostiziert Jason Kennedy, Chief Executive Officer der Kennedy Group in London, die Banken und Hedgefonds bei Neueinstellungen berät. "Die Banken werden wieder attraktiver, was den Arbeitsplatz und das Gehalt angeht."

Das liegt an der Erwartung, dass Donald Trump gut für Banker sein wird. In einem am 12. Juni veröffentlichten Bericht forderte das US-Finanzministerium die Bundesbehörden dazu auf, etliche Vorschriften zu überarbeiten, über die sich die Wall Street in den sieben Jahren seit Verabschiedung des Dodd-Frank-Gesetzes immer wieder beschwert hat. Darin wurde unter anderem gefordert, die jährlichen Stresstests - mit denen die Widerstandsfähigkeit der Banken im Falle eines Wirtschaftsabschwungs geprüft wird - abzumildern, ein paar Handelsregeln ...

