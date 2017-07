Die griechische Küstenwache sucht in der Ägäis nach Drogen. Als sie einen türkischen Frachter kontrollieren will, hält der Kapitän nicht an. Schüsse fallen - der Frachter entkommt. Die Türkei kritisiert die Warnschüsse.

Die griechische Küstenwache hat vor der Insel Rhodos Warnschüsse abgegeben und dabei ein türkisches Frachtschiff getroffen. Das Schiff "ACT" konnte trotz der Schüsse entkommen. "Wir hatten Informationen, dass der Frachter Drogen transportierte", sagte eine Sprecherin der griechischen Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befand sich der verdächtige Frachter innerhalb der griechischen Hoheitsgewässer etwa drei Seemeilen vor der Insel Rhodos.

Zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...