EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt Abschluss der Transaktion zum Erwerb von Princeton Optronics bekannt

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Fusion/Übernahme/Beteiligung 03.07.2017

Premstätten - Premstätten, Österreich (3. Juli 2017) - ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter hochwertiger Sensorlösungen, gibt den Abschluss der Transaktion zum Erwerb von 100% der Anteile an Princeton Optronics, Inc. bekannt.

Am 16. März 2017 gab ams die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb von Princeton Optronics, Inc. bekannt, einem führenden Anbieter von hochwertigen Vertical Cavity Surface-Emitting Laser-Komponenten (VCSELs), die Differenzierungsmöglichkeiten in Anwendungen der Bereiche Mobilgeräte, Consumer, Automotive und Industrie bieten. Wachsendes Marktinteresse für VCSELs zeigt sich insbesondere bei optischen Sensorlösungen für 3D-Imaging im Consumer-Markt, künftigen Anwendungen für autonomes Fahren sowie im Anwendungsfeld Mensch- Maschine-Schnittstelle (HMI).

Rückfragehinweis: Moritz M. Gmeiner Vice President Investor Relations Tel: +43 3136 500-31211 Fax: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: ams AG Tobelbader Strasse 30 A-8141 Premstaetten Telefon: +43 3136 500-0 FAX: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com WWW: www.ams.com ISIN: AT0000A18XM4 Indizes: Börsen: SIX Swiss Exchange Sprache: Deutsch

ISIN AT0000A18XM4

AXC0265 2017-07-03/22:50