Jetzt also doch: Der brasilianische Präsident Temer will zum G20-Gipfel nach Hamburg reisen, nachdem er seine Reise wegen Korruptionsvorwürfen abgesagt hatte. In der Zwischenzeit wurde ein enger Vertrauter festgenommen.

Nachdem er seine Gipfelteilnahme zunächst abgesagt hatte, will Brasiliens Präsident Michel Temer nun offensichtlich doch zum Treffen mit den G20-Kollegen nach Hamburg reisen. Das verlautete am Montag aus dem Präsidentenpalast in Brasilia. Wie das Portal "O Globo" berichtete, sei Temer von führenden Beratern davon überzeugt worden, dass er bei dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...