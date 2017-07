Freiburg (ots) - Am Wochenende hat der amerikanische Präsident ein Video gepostet, das darstellt, wie er einen Journalisten verprügelt. Als Witz? Zum Scherz? Vielleicht weiß Donald Trump das selber nicht. Vielleicht hat er aber auch einfach mal zeigen wollen, wie seiner Ansicht nach mit missliebigen Medien-Fritzen umgegangen werden sollte. So oder so, der mächtigste Politiker zumindest der westlichen Welt verbreitet einen Tweet, der von fanatischen Anhängern als Aufruf zur Gewalt verstanden werden kann - das ist verantwortungslos und ein neuerlicher Tiefpunkt auf der nach unten offenen Trumpschen Skandal-Skala. Nach dem Einzug des Milliardärs ins Weiße Haus ging eine Weile die Hoffnung um, das Amt werde den Mann schon irgendwie zurechtbiegen. Leider biegt der Mann sich das Amt zu Recht. Vom Partner werden die USA dadurch mehr und mehr zum Risiko. http://mehr.bz/khs151a



