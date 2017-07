Düsseldorf (ots) - Bayern lässt eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die "Ehe für alle" prüfen. Dies erklärte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) bei der gemeinsamen Vorstandssitzung von CDU und CSU am Montag in Berlin, wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Dienstagausgabe) aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Man wolle Rechtsgutachten einholen, erklärte Seehofer demnach. Ob es vor der Bundestagswahl noch eine Entscheidung gibt, ist offen. Eine Prüfung könne "einige Monate" dauern, betonte Seehofer, Teilnehmern zufolge.



