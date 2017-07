Düsseldorf (ots) - Der CDU-Rechtspolitiker Patrick Sensburg erwägt einen Einsatz der Bundeswehr in Hamburg, sollte sich die Lage vor dem G20-Gipfel zuspitzen. "Lediglich beim Schutz bestimmter Objekte könnte man ergänzend über den Einsatz der Bundeswehr zur Entlastung der Polizei nachdenken, wenn sich die Lage kritisch verschärfen sollte", sagte Sensburg der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Der Bundestagsabgeordnete ergänzte: "Die Polizei in Hamburg kann eine Großveranstaltung wie den G20-Gipfel sichern und bekommt hierzu auch zusätzliche Polizisten aus den Bundesländern sowie der Bundespolizei als Verstärkung." Zur Zeit brauche man einen Einsatz der Bundeswehr nicht, sagte Sensburg.



