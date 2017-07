BERLIN (dpa-AFX) - Der schwedische Energiekonzern Vattenfall will innerhalb einer Generation komplett ohne fossile Energieträger auskommen. "Wenn die Kinder, die heute geboren werden, selbst Kinder bekommen, wollen wir fossilfrei sein", kündigte Konzernchef Magnus Hall im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. "Wir kennen noch nicht alle Antworten. Aber es ist unsere Pflicht, das zusammen mit Politikern und Gesellschaft wahr zu machen." Unter anderem müsse Strom in Deutschland günstiger werden, damit er eine echte Alternative zu fossilen Brennstoffen sei. Vattenfall setzt zur Ergänzung der erneuerbaren Energien allerdings weiter auf Atomkraft./tam/DP/zb

