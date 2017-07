BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat der Union vorgeworfen, mit ihrem Wahlprogramm Arbeitsplätze in Deutschland aufs Spiel zu setzen. "Die Verweigerung, die Weichen am Arbeitsmarkt für mehr Qualifizierung und bessere Löhne zu stellen, wird Jobs kosten und die Ungleichheit in Deutschland vertiefen", sagte Nahles der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das ist fahrlässig." CDU/CSU versprechen in ihrem am Montag präsentierten Wahlprogramm Vollbeschäftigung in Deutschland.

"Das Wahlprogramm der Union ist ein Dokument der Ideenlosigkeit und inhaltlichen Erschöpfung", sagte Nahles. "Wer glaubt, sichere Jobs in der Digitalisierung und gute Renten auch für kommende Generationen kommen durch Abwarten und Aussitzen, der irrt", so die SPD-Politikerin. "Dieser Kurs von Frau Merkel wird zwangsläufig zu sinkenden Renten und immer höheren Beiträgen führen."/bw/DP/zb

