BERLIN (dpa-AFX) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) mahnt vor dem G20-Gipfel eine "gerechte Globalisierung" als Mittel gegen weltweite Flüchtlingsströme an. "Die führenden Industrie- und Schwellenländer, wie sie in Hamburg im G20-Kreis an einem Tisch sitzen, haben den Schlüssel für unsere Zukunft in der Hand", schreibt der CSU-Politiker in einem Gastbeitrag für die "Heilbronner Stimme" (Dienstag). 65 Millionen Menschen seien weltweit auf der Flucht. Knapp 20 Millionen flüchteten vor Dürren und Überschwemmungen.

Die G20-Staaten seien verantwortlich für Dreiviertel des weltweiten CO2-Ausstoßes, erklärte Müller weiter. Es liege an ihnen, ob es gelinge, die Globalisierung gerecht zu gestalten. "Denn es ist eben nicht gerecht, dass die Ärmsten der Armen, die nichts zum Klimawandel beigetragen haben, diejenigen sind, die es am härtesten trifft."/wn/DP/zb

