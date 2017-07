BERLIN (dpa-AFX) - China will sich gemeinsam mit Deutschland international mehr engagieren. "China und Deutschland als zweitgrößte und viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, als führende Handelsnationen und als Länder mit bedeutendem Einfluss müssen einerseits sich selbst gut entwickeln, andererseits sollten sie auch ihre große Verantwortung für Frieden, Stabilität und Wohlstand weltweit und in ihren Regionen übernehmen", schreibt der chinesische Präsident Xi Jinping in einem Gastbeitrag für die "Welt" (Dienstag).

Wenige Tage vor dem G20-Gipfel trifft Xi an diesem Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau zusammen. Anschließend reist er nach Berlin weiter. Ein Treffen mit G20-Gastgeberin Angela Merkel ist für Mittwoch geplant.

Kurz vor dem Spitzentreffen der großen Wirtschaftsmächte in Hamburg sind die Spannungen zwischen China und den USA gewachsen. Peking fühlt sich provoziert von dem Manöver eines US-Zerstörers im Südchinesischen Meer und Waffenverkäufen der USA an Taiwan.

In der "Welt" kündigte der chinesische Präsident an, er wolle mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Merkel einen tief gehenden Meinungsaustausch darüber führen, "wie wir in der neuen Situation die Chancen ergreifen und die umfassende chinesisch-deutsche strategische Partnerschaft insgesamt noch besser voranbringen können".

Beide Staaten sollten sich "gemeinsam um eine Verbesserung und Vervollkommnung der internationalen Mechanismen und Regelwerke bemühen und unseren gebührenden Beitrag leisten für die Wahrung der regionalen Stabilität und des Weltfriedens, für die Förderung einer gesunden Entwicklung der Weltwirtschaft und für die Errichtung einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit"./cn/DP/zb

AXC0019 2017-07-04/05:25