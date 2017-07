NÜRNBER (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zum Wahlprogramm der Union:

"Es ist also ein Programm, das aus Sicht der Kanzlerin alles wunderbar in der Schwebe hält und gleichzeitig für konservative Wähler wenigstens ein paar Anknüpfungspunkte bietet. Noch Konservativere werden dann mit dem "Bayernplan" der CSU zufrieden gestellt. Im Grunde ist das vorgestellte Programm eine in Buchstaben gegossene Angela Merkel. Dass dies strategisch gesehen nicht das Schlechteste sein muss, wurde ja schon des Öfteren bei Wahlen bewiesen."/yyzz/DP/she

