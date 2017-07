Was macht eigentlich Estland? Es bietet Unternehmen, die sich nicht mit Brexit, Bürokratie oder Steuern herumärgern wollen, eine neue digitale Heimat. Und ist damit ziemlich erfolgreich.

Gemessen an seiner Wirtschaftskraft und seiner Einwohnerzahl ist Estland ein Zwerg: 1,3 Millionen Bürgern erwirtschafteten 2016 ein Bruttoinlandsprodukt von rund 20 Milliarden Euro - noch nicht einmal ein Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Nur Zypern und Malta sind in der EU noch kleiner als Estland. Doch nun will der Kleinstaat im hohen Norden ganz groß herauskommen. Das Internet macht's möglich. "Damit können wir größer werden als wir eigentlich sind", sagt Siim Sikkut. Der IT-Chefbeauftragte der estnischen Regierung hat es geschafft, in den vergangenen zwei Jahren über 20.000 neue Einwohner aus 138 Ländern in seine Heimat zu locken. Zwar lebt keiner von ihnen in dem Land, in dem es im Winter monatelang kaum hell wird und die Temperaturen locker unter 20 Grad sinken können. Manche haben sogar noch nie in ihrem Leben einen Fuß auf estnischen Boden gesetzt. Und doch sind sie alle in der baltischen Republik registriert - als sogenannte E-Residents.

Estland ist der erste Staat weltweit, der Ausländern einen digitalen Wohnort anbietet. Anträge nehmen weltweit alle diplomatischen Vertretungen des Landes gerne entgegen. Interessenten müssen 100 Euro zahlen und rund einen Monat warten. Dann werden sie digitale Bürger Estlands - und damit auch der EU. Das wollen immer mehr Menschen - und zwar vor allem aus geschäftlichen Gründen. Estlands digitale Einwanderer haben binnen zwei Jahren schon 1600 neue Firmen gegründet, Tendenz steigend. "Unser Ziel ist es, bis 2025 zehn Millionen E-Residents nach Estland zu holen", sagt Sikkut.

Das könnte durchaus zu schaffen zu sein. Weltweit entdecken immer mehr Geschäftsleute die Vorteile eines virtuellen Wohnsitzes ...

